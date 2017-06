Primul mare perdant dupa ce a cazut Guvernul! Catalin Ivan ramane fara loc de munca

Este vorba despre, care a ratat ultima sansa de a mai prinde un post de. Ajuns la al doilea mandat in Parlamentul European, Catalin Ivan nu a facut nimic pentru judetul Iasi, in atatia ani, dar spera sa mai prinda o data potul cel mare. Din pacate pentru el, din fericire pentru Iasi, sistemul nu mai functioneaza si va trebui sa-si gaseasca si el ceva de lucru in perioada urmatoare.Citeste si: Primele concluzii ale votului motiunii! Parlamentarii ieseni au repus Iasul pe lista prioritatilor Guvernului! Scos in afara partidului de, europarlamentarul Catalin Ivan s-a raliat puciului pus la cale de sistem prin intermediul lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta sperand ca va mai reusi si el sa prinda un ciolan de ros. Cum planurile i-au fost date peste cap, Catalin Ivan va ramane probabildupa ce isi va termina acest mandat de europarlamentar.Pentru Iasi nu va fi insa oricum nicio pierdere, pentru ca de 8 ani de cand ocupa postul in Parlamentul European nu a facut niciun proiect pentru ieseni.