Primul semn ca Daum va pleca de la nationala Romaniei. Ce club ar putea prelua antrenorul german

Christoph Daum

Sase puncte din sasejucate în campania depentrudinreprezinta cea mai slaba prestatie a nationalei României din întreaga istorie a preliminariilor pentru un turneu final. În aceste conditii, cel mai probabil, Christoph Daum va fi demis dela finalul campaniei, scrie ProSport.Chiar presedintele Razvan Burleanu a lasat sa se înteleaga, la finalul meciului amical cu Chile, ca viitorul tehnicianului german pe banca primei reprezentative este pus sub semnul întrebarii."În mod cert voi solicita un raport staffului tehnic, care sa fie discutat la nivel desi apoi prezentat în. Rezultatele... Cred ca niciunul dintre noi nu este multumit de. Este oca nu am reusit sa ne depasim limitele. Ceea ce îmi pare nespus de rau este ca nu reusim sa avem rezultate mai rapid, ma refer la rezultate la care se lucreaza, totusi", a declarat presedintele Federatiei Române de Fotbal dupa confruntarea de la Cluj.În acest context,îsi cauta posibile destinatii. Una dintre ele ar putea fi Turcia, noteaza presa de pe malurile Bosforului. Potrivit Haber10, Daum ar fi început deja discutiile cu Goztepe si le-a cerut conducatorilor acestei echipe trei. Salih Ucan, Hakan Cinemre si Fernandao sunt fotbalistii doriti de Daum, toti trei fiind jucatorii lui Fenerbahce. Conform sursei citate, Goztepe ar încerca sa-i faca pe plac lui Daum si sa încerce macar împrumutul celor trei, scrie Prosport.ro.Goztepe Izmir s-a clasat sezonul trecut pe locul 5 în liga secunda, însa a câstigat barajul de promovare si va juca din sezonul urmator în prima liga.Daum a mai antrenat în Turcia. I-a pregatit pe cei de la Besiktas si Fenerbahce în doua rânduri si pe cei de la Bursaspor. Neamtul, în vârsta de 63 de ani, mai are contract cu FRF pâna în vara lui 2018, astfel ca, daca va fi demis, i se vor achita o serie de despagubiri.