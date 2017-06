PRIMUL video cu noul model Dacia Duster! Cum arata SUV-ul romanesc - FOTO, VIDEO

Dacia Duster 2018 este cel mai anticipat automobil Dacia, marcand intrarea SUV-ului Duster in cea de-a doua generatie. Daca pana acum am avut parte doar de poze cu noul model al producatorului autohton, acum a aparut si un clip video in care putem admira mai bine noua Dacia Duster 2018. Filmuletul este unul de tip ”spion” si a fost realizat pe ascuns in timpul unor teste de sosea cu noul automobil Dacia Duster. Masina este in continuare vopsita in culori de camuflaj, tocmai pentru ca designul sa fie ferit de ochii curiosilor. Noua Dacia Duster 2018 va fi lansata, cel mai probabil, in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt.





Actualul Model Dacia Duster este deja printre noi de sapte ani. Astfel ca producatorul auto roman a decis sa dea un binemeritat refresh gamei printr-un nou model care ar urma sa vina pe piata in anul 2018.

Aceeasi sursa noteaza ca se cunosc date care indica o motorizare ”premium”, detaliile fiind inca necunoscute. De asemenea, din imaginile realizate pe ascuns nu ne putem da seama cum va arata interiorul noului model Dacia Duster. Putem doar sa speram ca displayul sistemului de entertainment va fi pozitionat mai sus decat este pe modelele existente. Duster este al doilea cel mai bine vandut model produs de Dacia, pe piata externa, si se poate lauda cu faptul ca a prins foarte bine in tari care au o reticenta destul de mare la masini produse in Romania, precum Marea Britanie sau Germania. Noul model Dacia Duster va fi lansat in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt care va avea loc in septembrie.