Cu ocazia sarbatorilor pascale, Moldova Center ofera surprize pentru toti cei care trec pragul centrului comercial. In perioada 07 - 14 aprilie, sute de premii instant isi asteapta castigatorii: biscuiti deliciosi, cozonaci sau sticle de vin si vouchere pentru cumparaturi.

Intre 7 si 14 aprilie 2017, toti clientii care fac cumparaturi in magazinele din Moldova Center in valoare de minim 100 de lei zilnic, vor putea participa la campania de Paste.

Premii instant

“Prinde iepurasul la Moldova Center” este numele celei mai noi campanii desfasurate la Moldova Center, iar modul in care puteti intra in posesia premiilor instant este foarte simplu. Dupa ce faceti cumparaturi in magazinele preferate din Moldova Center, va inregistrati zilnic la Biroul de Informatii, in perioada 07 aprilie 2017- 13 aprilie 2017, in intervalul orar 10:30 - 18:30, si in 14 aprilie 2017, in intervalul 10:30 – 14:00, pentru a castiga:



- pentru bonuri de cumparaturi cu o valoare cumulata de minim 100 de lei - un pachet de biscuiti deliciosi de la Plafaria, in LIMITA STOCULUI ZILNIC DISPONIBIL;



- pentru bonuri de cumparaturi cu o valoare cumulata de minim 150 de lei - fie un cozonac, fie o sticla de vin, in LIMITA STOCULUI ZILNIC DISPONIBIL;



- pentru bonuri de cumparaturi cu o valoare cumulata de minim 350 de lei - un voucher de cumparaturi din magazinul Sofiaman, in valoare de 50 de lei, in LIMITA STOCULUI ZILNIC DISPONIBIL;

Premiile instant se vor oferi pe principiul “primul venit, primul servit”, asa ca trebuie sa fiti inspirati la cumparaturi si sa nu uitati sa va inregistrati la biroul info de la etajul 1!

Moldova Center, alaturi de partenerii de campanie, unitatea farmaceutica Plafaria (www.plafaria.ro) si Sofiaman (www.sofiaman.ro) va ureaza Paste plin de frumusete si bucurie!