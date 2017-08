Prinsi de politisti in timp ce incercau sa fure roata unei masini

La data de 21 august, in jurul orei 1.30, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Iasi au depistat doi tineri care incearcau sa sustraga roata unui autoturism parcat in fata unui imobil.

Politistii Sectiei 6 Politie Iasi au condus la sediul politiei cele doua persoane.

In cadrul cercetarilor efectuate, prejudiciul reclamat de 600 de lei a fost recuperat in totalitate.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

In urma probatoriului administrat in cauza, cei doi tineri au fost retinuti pentru 24 de ore, acestia fiind introdusi in Arestul IPJ Iasi.

Cercetarile continua.

