• Unul dintre cele mai importante servicii publice din Iasi este pe cale sa se privatizeze • Demersurile au fost incepute deja printr-o serie de discutii purtate de autoritatile locale si au fost facute o serie de schimbari pentru pregatirea terenului • Privatizarea ar urma sa fie realizata imediat dupa finalizarea unor proiecte europene care totalizeaza investitii de aproape 200 milioane euro la nivelul judetului Iasi • Tarifele pentru serviciul public de salubritate vor fi marite in viitorul apropiat, astfel de masuri fiind luate in majoritatea cazurilor in care se privatizeaza serviciile publice catre operatori privati



privatizare iminenta a unuia dintre cele mai importante servicii publice din Iasi. Este vorba despre serviciul de salubritate si gestionarea deseurilor, serviciu care ar putea produce un profit de aproape 5 milioane de euro anual la nivelul judetului Iasi pentru viitorul operator privat. Autoritatile locale au facut deja o serie de demersuri ce pregatesc terenul pentru privatizarea serviciului care este in prezent operat de Salubris SA.



Pe langa discutiile purtate cu diverse companii private care sunt interesate de preluarea serviciului, si schimbarile realizate in interiorul Salubris SA anunta iminenta privatizare. Astfel, in urma cu cateva saptamani a fost schimbata conducerea sindicatului SindSal din cadrul companiei iesene, care va avea un cuvant greu de spus in ceea ce priveste conditiile de privatizare. Totodata, producerea de energie cu ajutorul deseurilor devine o obligatie in anii urmatori, lucru de care actualul operator, Salubris Iasi, nu se poate ocupa.



Astfel, principala clauza bagata in contractul de privatizare, cu ajutorul careia se vor putea selecta doar anumiti operatori specializati din tara, este aceea ca, la Depozitul Ecologic Tutora sa se produca energie electrica cu ajutorul biogazului. Aceasta masura este o cerinta oarecum obligatorie a Ministerului Mediului din cauza faptului ca Uniunea Europeana a solicitat reducerea cantitatilor de deseuri depozitate la gropile de gunoi administrate de autoritatile publice.



Cele doua variante discutate pentru privatizarea serviciului







De mentionat faptul ca, la Depozitul Ecologic Tutora s-au investit recent peste 100 milioane de lei in modernizari si statii de sortare automate. Cea de-a doua varianta discutata in cadrul acestor intalniri este ca viitoarea companie sa preia intreaga activitate a Salubris SA, practic prin privatizarea propriu-zisa a societatii aflate in subordinea Primariei Iasi.



Astfel s-ar prelua tot Sistemul de Management Integrat al Deseurilor în judetul Iasi, un mega proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin POS Mediu, a carui valoare totala este de 69.350.207 de euro (fara TVA). In acest fel, viitorul operator privat s-ar ocupa de gestionarea deseurilor pe intreg judetul Iasi, ocupandu-se atat de colectarea deseurilor, de sortarea lor, depozitarea, precum si valorificarea acestora.



Tarife majorate pentru populatie



Inainte de privatizare, firma de salubritate a municipalitatii iesene va aplica noi tarife populatiei. Astfel, Salubris SA intentioneaza sa majoreze de la 7,2 lei la 10 lei de persoana pe luna tariful de salubritate in cazul iesenilor care locuiesc la bloc si sunt organizati in asociatii de proprietari. Totodata, in cazul iesenilor care locuiesc in gospodarii, tariful este majorat in functie de numarul de persoane.



Astfel, daca in prezent, tariful de salubritate in cazul gospodariilor este cuprins intre 12 lei si 38 lei pe luna, acesta va fi de 16 lei pentru o persoana, 27,4 lei in cazul a doua persoane, 37,6 lei pentru trei persoane si 51,2 lei pe luna in cazul gospodariilor cu mai multi membri. Astfel, daca iesenii care locuiesc la bloc vor trebui sa scoata din buzunar cu aproape 40 la suta mai mult pentru salubritate, cei care locuiesc la casa vor plati cu aproape 25 la suta mai mult. Nu doar persoanele fizice vor trebui sa plateasca mai mult catre Salubris SA. Tariful de salubritate va fi majorat si in cazul persoanelor juridice.



Astfel, firmele private si institutiile publice, care in momentul de fata platesc 74 lei lunar pentru fiecare metru cub de deseuri aruncat la tomberon, vor plati odata cu aplicarea majorarii o suma de 97,2 lei pe fiecare metru cub de gunoi. Circa 260 mii tone de deseuri sunt depozitate anual la Depozitul Ecologic Tutora. Salubris SA, compania condusa de controversatul director general Ion Apostol, a motivat aceste majorari prin faptul ca salariul minim pe economie a fost majorat la inceputul anului de la 1.250 lei la 1.450 lei.



Totodata, Ion Apostol i-a anuntat recent pe cei aproape 700 de angajati ca nu vor mai incasa primele de vacanta de care au beneficiat pana acum. Conducerea societatii din subordinea municipalitatii a mai motivat aceasta crestere prin faptul ca Uniunea Europeana a impus o "taxa pentru groapa de gunoi" care consta in plata unei sume de 80 lei pentru fiecare tona de deseuri depozitata la Depozitul Ecologic Tutora care depaseste pragul de 121 mii tone. Desi autoritatea administrativa este cea care ar trebui sa plateasca aceasta taxa, conducerea Salubris SA a ales ca ea sa fie suportata de populatie. Nici in aceste conditii nu se explica insa o majorare de aproape 40 la suta a tarifului de salubritate.