Proba Laura Codruta Kovesi

Sorin Rosca Stanescu 1

Consiliul Superior al Magistraturii se afla in fata celui mai important examen din istoria lui. Daca nu il trece cu bine, trebuie reformat. Daca reuseste, atunci va ramane astfel marcat momentul in care institutia a demonstrat, intr-un mod implacabil, ca este garantul independentei justitiei. Acest examen de maturitate poarta un nume. Laura Codruta Kovesi. Cum vor proceda Inspectia Judiciara si CSM in raport cu autodenuntul procurorului sef DNA?

Sunt, in acest discurs rostit de Laura Codruta Kovesi, suficient de multe elemente pentru ca pana si mult prea lentul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, sa sara ca ars si sa anunte pe pagina sa de Facebook ca, la inceputul acestei saptamani, respectiv azi dimineata, sesizeaza Consiliul Superior al Magistraturii. Daca a facut-o sau inca se gandeste cum sa o faca are mai putina importanta. Intre timp, s-a sesizat chiar CSM.

CSM, odata sesizat, va trebui sa limpezeasca lucrurile chiar in ceea ce priveste institutia. Daca CSM este cu adevarat garantul independentei justitiei sau o simpla umbrela de vreme rea pentru procurorii si judecatorii care au calcat pe alaturi, vom afla in scurt timp. CSM face o investigatie prin intermediul Inspectiei Judiciare. Din CSM si din Inspectia Judiciara fac parte, in general, procurori si judecatori. Vor actiona acestia cu obiectivitatea necesara? Sau vor incerca sa o acopere pe Laura Codruta Kovesi? Vom afla. Si inca foarte curand. Pentru ca CSM are la dispozitie chiar vocea respectivei doamne. Iar doamna le spune procurorilor ce gandeste. Le transmite fiosofia ei si crezul ei despre aceea ce inseamna cu adevarat DNA. Cu totul si cu totul altceva decat ceea ce a spus la bilant. Prin urmare, CSM si Inspectia Judiciara trebuie doar sa constate ca, intr-adevar, acolo, este vocea ei. Si nici de aceasta constatare nu mai e nevoie. Grabindu-se sa dea un comunicat oficial, DNA a recunoscut acest lucru. Si ce urmeaza?



Constatand ca discursul ii apartine doamnei Kovesi, fie si doar intr-o proportie de 5%, ca sa intram in logica doctoratului plagiat al aceleiasi doamne, CSM si Inspectia Judiciara vor trebui sa stabileasca ce legi si ce norme au fost incalcate din faimosul statut al magistratior. Dupa care, doamna Laura Codruta Kovesi trebuie suspendata. Astfel incat sa aiba loc cuvenitele anchete penale, in care procurorii sa nu fie inhibati de faptul ca este investigata chiar sefa lor. Iar, in final, justitia urmeaza sa isi spuna cuvantul.

Intr-un stat de drept e atat de simplu sa se procedeze astfel! Dar ceea ce este simplu intr-un stat de drept poate deveni extrem de complicat intr-un stat paralel cu statul de drept. Ce se va intampla daca CSM si Inspectia judiciara ingroapa si acest caz? Cum vom mai putea vorbi vreodata despre rolul pe care il joaca aceste institutii in garantarea independentei reale a justitiei?