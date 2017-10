Primaria Dimacheni

Situatia financiara dezastruoasa in care se afla unele primarii din judetul Botosani, din cauza majorarii salariilor, dar si a datoriilor, duce la blocarea conturilor acestora. Cel mai elocvent exemplu este cel al Primariei Dimacheni, care a ajuns in aceasta situatie zilele trecute, datoriile catre utilitati depasind cu mult posibilitatile financiare ale institutiei. Situatia grava a fost confirmata, acum aproximativ o luna, inclusiv de contabila comunei. „Avem datorii catre furnizorii de lemne, paza comunei, compania care furnizeaza electricitate, iar cele mai mari, 40.000 de lei, sunt bani castigati in instanta de catre profesorii care au predat in comuna si nu le-au fost platite unele drepturi”, a spus aceasta, iar ulterior si-a inchis telefonul.

O alta problema majora cu care se confrunta Primaria Dimacheni este lipsa banilor pentru plata salariilor angajatilor, nemaiavand fonduri inca de luna trecuta. Pentru a evita o greva si blocarea activitatii, reprezentatii primariei au luat o parte din banii oferiti de Guvern pentru calamitatile de anul trecut si le-au trecut in fondul de salarii. „Noi am primit cinci miliarde de lei vechi pentru a face fantani de mare adancime ca urmare a secetei de anul trecut. Salariile celor 15 angajati ai primariei au fost platite cu o parte din acei bani. Fondul de salarii este de 90.000 lei lunar”, a mai spus contabila primariei, ale carei declaratii arata ca salariul mediu pe unitate este de aproximativ 6.000 de lei. Aceasta a spus ca banii trebuie pusi inapoi, fiindca au venit cu o alta destinatie.

