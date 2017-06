Nelu Balasoiu, cantaretul de muzica populara care a incantat ani de zile publicul cu melodiile sale nemuritoare, trece prin momente cumplite! Artistul a ramas fara jumatate din laba piciorului, dupa ce un diabet pacatos i-a macinat organismul!

La 68 de ani, Nelu Balasoiu se lupta cu boala pacatoasa, care l-a lasat fara doua degete si o parte din picior!

In anii comunismului, Nelu Balasoiu era considerat unul dintre cei mai importanti cantareti de muzica populara din Romania! Succesul pe care il inregistra i-a adus atunci bani, glorie si femei frumoase!

Din pacate, cu trecerea timpului, artistul a iesit din atentia opiniei publice, mai mult, s-a si izolat de oameni! “Nelu s-a retras la Slobozia, acolo unde are o casa frumoasa! Din nefericire, acum este singur, caci nimeni nu a mai ramas pe langa el! Din cand in cand mai vine o femeie, o prietena apropiata de familie, care il ajuta la treburile casnice si ii face de mancare! A fost parasit de toti, iar bani nu mai are deloc! Abia se descurca dupa o zi pe alta! E rau de tot”, au dezvaluit persoane din localitate.

Dincolo de saracie, Nelu Balasoiu are si mari probleme de sanatate! Cantaretul sufera de aceeasi boala care a ucis-o pe Ileana Ciuculete, o hepatita C nenorocita, dar si un diabet ce i-a adus numai nenorociri.

“Nelu Balasoiu este distrus! Putini stiu ca din cauza diabetului, artistul are doar jumatate din laba piciorului. In prima faza, si-a taiat doua degete, apoi, incet, incet, pentru a elimina infectia, a fost nevoit sa apeleze si la alte interventii chirurgicale pana cand nu i-a mai ramas decat calcaiul!!! Este cumplit si, culmea!, lucrurile nu se opresc aici! Cangrena se extinde si in partea superioara si este necesara inca o operatie, pe care nu are cum sa o plateasca, fiindca traieste doar din 300 de lei pe luna, proveniti din pensie! E amarat si abia se mai descurca! De aceea, eu vreau sa il ajut si am demarat toate actiunile in acest sens. Sper sa vina alaturi de mine si alti oameni cu suflet mare, fiindca este un om care merita o sansa”, a spus Silvana Raciu