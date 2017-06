PROBLEME! Stuttgart "divorteaza" de Alex Maxim! Romanul rateaza si transferul în Anglia

Alexandru Maxim

Desi a impresionat în ultima parte a sezonului din, când a pus serios umarul la promvoarea echipei,are sanse mimime sa mai continue si în prima liga în tricoul luiÎn ultimele luni, s-a tot vorbit de o trecere a lui Maxim la Leeds United, însa mutarea nu s-ar mai realiza, dupa ce englezii au ratat promovarea în Premier League.În aceste conditii, Maxim trebuie sa-si caute o alta echipa, din moment ce antrenorul Hannes Wolf nu are de gând sa se bazeze pe internationalul român si în Bundesliga, conform Bild.Mai mult, Stuttgart are de gând sa-l aduca pepe postul lui Maxim. Croatul în vârsta de 20 de ani joaca la, iar anul trecut a debutat si la echipa nationala. Maxim se afla din ianuarie 2013 la Stuttgart, care l-a transferat de la Pandurii în schimbul a 1,5 milioane de euro. Internationalul român nu s-a ridicat însa prea des la nivelul asteptarilor germanilor: a adunat 112si a înscris 15 goluri pentru Stuttgart.26 de ani are Alexandru Maxim2 milioane de euro este cota mijlocasului2019 este anul în care expira contractul lui Maxim cu Stuttgart