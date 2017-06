Probleme tot mai MARI pentru economiile din Golful Persic! Monarhiile arabe au introdus taxe pe tot ce misca

arabe din zonaau mari probleme inloraproape in totalitate de. Pana acum in zona nu prea era notiunea desi nici nu prea se intrevedea asa ceva. In schimb erau foarte multe subventii si bonusuri pentru mai toate categoriile sociale. Numai ca odata cuaccentuata as-a ajuns la dezechilibre foarte mari si au aparut peste noapte taxele - nu putine. In afara, si pretulenergizante s-a dublat iar cel al bauturilor carbogazoase a crescut cu 50%, de duminica, in. Regatul a introdus primele taxe pe bunurile de consum pentru a compensa diminuarea veniturilor din produse petroliere, potrivit arabnews.comVezi si: Scenariu TERIBIL! Sauditii pregatesc INVAZIA militara a Qatarului