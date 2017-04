Procesiune de Drumul Crucii la Manastirea Hadambu

In aceste zile, in, lase va derula pelerinajul. Acestreconstituie traseul pe care l-a facut Mantuitorul Iisus Hristos pe dealul Golgota unde a fost rastignit. Reprezentantii lacasului de cult au detaliat si programul evenimentului."La Manastirea Hadâmbu va avea loc joi o procesiune închinata Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. De la ora 14:00, credinciosii sunt asteptati la slujba Deniei celor 12 Evanghelii, urmând ca la ora 16:00, în dangatul clopotelor si al toacei, soborul slujitorilor, alaturi de credinciosii prezenti, sa porneasca în procesiune spre Poarta Bucuria Crucii, aflata la poalele Dealului Mare. De aici,, care masoara patru metri înaltime, va fi purtata înpe parcursul celor 14 troite care duc spre asezarea monahala ocrotita de Maica Domnului. Cele 14 troite simbolizeaza opririle Mântuitorului Hristos de la Pretoriu, pâna sus pe Golgota, unde a fost rastignit pentru întreaga omenire", au aratat cei de la Manastirea Hadambu.Procesiunea Drumul Crucii dinva fi organizata pentru cel de-al patrulea an consecutiv la Manastirea Hadâmbu. Pe 14 septembrie 2017, în prezenta ierarhilor, preotilor si pelerinilor va avea loc al doilea pelerinaj din acest an închinat Sfintei Cruci.