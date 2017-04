Procesiune traditionala la Iasi de Sarbatoarea Floriilor

Sarbatoarea Floriilor va fi marcata in acest an printr-o procesiune devenita deja traditionala. Aceasta va fi precedata de slujba Vecerniei, ce se va savarsi in Biserica Barboi din Iasi de catre Preasfintitul Parinte Calinic Botosaneanul.

Iesenii sunt asteptati sambata, 8 aprilie 2017, de la ora 16:15, la Procesiunea de Florii. Aceasta se va desfasura pe traseul: Biserica Barboi - Strada Costache Negri - Biserica „Sfantul Sava“ - Manastirea „Sfintii Trei Ierarhi“ - Catedrala Mitropolitana din Iasi, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Teofan, Arhiepiscopul Iasilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Pelerinajul va fi precedat de slujba Vecerniei unita cu Litia, care va fi oficiata de la ora 15:00 de Preasfintitul Parinte Calinic Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, la Biserica Barboi. La finalul slujbei, oamenii vor primi cate o ramura de salcie sfintita de ierarh.

Ca si in anii trecuti, la manifestarea religioasa sunt asteptati sa participe preoti si credinciosi din protopopiatele1 Iasi, 2 Iasi si 3 Iasi, dupa cum a mentionat arhimandritul Dosoftei Scheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi. De asemenea, copiii de la scolile iesene si nu numai, organizati de profesorii lor, vor lua parte la evenimentul ce aminteste de drumul parcurs de Mantuitorul Hristos de la mormantul lui Lazar din Betania spre Ierusalim.

„De la ora 15:00, PS Parinte Calinic Botosaneanul, impreuna cu preotii din cele trei protopopiate din judetul Iasi, va oficia slujba Vecerniei. Apoi se va merge in procesiune si se vor face cateva opriri in cadrul carora se vor rosti ectenii. In jurul orei 17:20, pelerinii vor ajunge la Catedrala Mitropolitana din Iasi“, a mentionat arhimandritul Dosoftei Scheul. Tot sambata, 8 aprilie, vor avea loc procesiuni de Florii in celelalte protopopiate din Arhiepiscopia Iasilor, dar si in parohiile care au initiat aceasta traditie in anii anteriori.



Sursa: doxologia.ro