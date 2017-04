Procurorii au decis trimiterea in judecata a avocatului care a condus baut si a omorat doi tineri

Accident Granit

A fost dispusa trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Axinte Victor Ion, de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunilor de „ucidere din culpa” si „conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului”.

In seara zilei de 22.03.2017, dupa ce a consumat bauturi alcoolice in incinta unui restaurant, inculpatul Axinte Victor Ion a condus un autoturism pe strazile din mun. Iasi, desi avea o imbibatie alcoolica de 2,05 g/litru alcool pur in sange. La intersectia bulevardului Socola cu strada Bucium, datorita starii de ebrietate si vitezei de deplasare (aproximativ 155 km/h), inculpatul Axinte Victor Ion a izbit din spate un alt autoturism ce tocmai plecase de la semafor pe aceeasi banda de circulatie si in aceeasi directie, proiectandu-l pe sensul opus de circulatie, unde a intrat in coliziune cu un autoturism echipat taxi.

In urma impactului deosebit de violent a rezultat decesul a doua persoane aflate in autoturismul lovit din spate de autoturismul condus de inculpat. Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Curtii de Apel Iasi. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei si trimiterea rechizitoriului in instanta, spre judecare, situatie care nu poate, in nici un fel, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi.