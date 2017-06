Procurorii DNA cer ANI GREI de puscarie pentru Neculai Ontanu

Neculai Ontanu

Procurorii DNA au cerut astazi judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti sa il condamne pe fostul primar Neculai Ontanu la 10 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat ca a primit mita un teren pe malul Lacului Colentina, anunta Romania TV. Dosarul se afla in prima instanta, iar sedinta este in continuare in curs de desfasurare. In acelasi dosar, Ontanu a stat in arest preventiv mai bine de 4 luni, fiind eliberat din inchisoare in vara anului trecut.