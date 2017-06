Prognoza meteo. Cum va fi vremea in zilele urmatoare

Meteo

Luni, vremea se va incalzi si va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari trecatoare; vor fi ploi slabe, de scurta durata pe arii restranse in zonele montane si submontane si cu totul izolat in restul tarii, cu o probabilitate mai mare in nord-vest si in centru. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 31 de grade.



Vremea la munte

La munte vremea se va incalzi usor. Cerul va fi variabil, cu innorari trecatoare si pe arii restranse vor fi ploi slabe, de scurta durata si posibil descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat.

Vremea la mare

La mare, cerul va fi variabil, temporar mai noros noaptea. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari. Temperaturile maxime vor fi de 24 si 25 de grade, iar temperatura apei marii va avea valori cuprinse intre 19 si 21 de grade.

Marti

Marti, vremea va fi in general frumoasa si va continua sa se incalzeasca, devenind deosebit de calda in sudul tarii. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in regiunile estice si zona montana unde pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice. Vantul va avea intensificari izolate, in special la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 si 31 de grade, mai ridicate in sudul Olteniei si al Munteniei, pana la 33...34 de grade.

Miercuri

Miercuri vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in sudul si in estul tarii, dar si in zonele montane si submontane unde pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata si posibil descarcari electrice. Vantul va avea unele intensificari la munte si izolat in rest. Temperatura aerului, in scadere usoara fata de marti, va avea maxime cuprinse intre 20 si 32 de grade.