Prognoza METEO: Cum va fi vremea luni si marti

Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca vremea va fi frumoasa si se va incalzi in cea mai mare parte a tarii, la inceputul saptamanii.

Luni, in tara, cerul va fi variabil in regiunile nordice, nord-estice si la munte si mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime se vor incadra intre 11 si 21 de grade, cu cele mai scazute valori pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse intre -3 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 10 grade in Dealurile de Vest. Pe arii restranse, in Transilvania, dimineata si noapte, va fi bruma.