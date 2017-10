Prognoza meteo: Dinu Marasoiu (ANM) anunta un nou episod de vijelii, ploi torentiale si ninsori la munte

Vijelie

Specialistii ANM anunta ca vremea se va imbunatati in zilele urmatoare, urmand ca joi temperaturile sa mai creasca, dar ca un nou front atmosferic care va aduce fenomene meteo periculoase va traversa tara noastra la sfarsitul saptamanii.

Ploi, vijelii si ninsori viscolite la munte au afectat Romania in ultimele ore. Vremea va ramane mai rece decat in mod normal in aceasta perioada miercuri, dar vom scapa de ploi in unele regiuni. Joi si vineri, insa, temperaturile cresc din nou pana la 20, respectiv 23 de grade Celsius, dar situatia se va schimba din nou la sfarsitul saptamanii.

"Vantul va slabi in intensitate in majoritatea regiunilor, iar codurile de tip nowcasting vor fi emise, daca este cazul, doar punctual, pentru anumite judete, situatia este spre ameliorare. Miercuri vom avea temperaturi de 16 grade Celsius in vest si de 12-13 in restul tarii. De joi, ave, de-a face cu o incalzire a vremii, nu spectaculoasa, dar temperaturile mai cresc cu 2-3 grade, astfel ca se ajunmge la maxime de 20 de grade Celsius in Oltenia", a declarat marti seara Dinu Marasoiu.

In ceea ce prriveste sfarsitul de saptamana, specialistii vin insa cu vesti proaste. "In weekend, nu sunt foarte multe detalii, situatia se mai schimba, dar este de asteptat ca un nou front atmosferic sa strabata tara noastra, de data aceasta de la nord la sud. Vom avea din nou vant, precipitatii, inclusiv la munte, dar nu insemnate cantitativ", a mai spus Dinu Marasoiu.

ANM a publicat recent estimarile meteorologice pentru intervalul noiembrie 2017 – ianuarie 2018. Luna ianuarie va aduce temperaturi mai scazute decat media obisnuita pentru aceasta perioada a anului, iar meteorologii se asteapta ca minimele sa ajunga pana la – 30 de grade Celsius.

Noiembrie

In luna noiembie, temperaturile medii ale aerului vor avea valori peste normalul climatologic in sud, sud-est si local in vest. In celelalte regiuni, temperaturile medii vor fi apropiate de normal.

Astfel, in sud, sud-est si in vestul extrem al tarii temperaturile medii ale lunii noiembrie se vor situa intre 6 si 16 grade, mai mari asadar decat media multianuala lunara pentru noiembrie din Romania, care este de 3,8 grade Celsius.

In ceea ce priveste precipitatiile, cantitatile totale lunare vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, exceptand areale restranse din vest si sud, unde vor fi apropiate de mediile multianuale.



Decembrie

In decembrie, temperatua media lunara a aerului va avea, in general, valori apropiate de media multianuala (adica – 0,8 grade Celsius). Ceva mai frig va fi in Maramures, unde mediile vor de fi – 4 sau chiar si de – 6 grade Celsius.

Precipitatiile totale lunare vor fi local excedentare in regiunile centrale, estice si sud-estice si apropiate de mediile climatologice in restul teritoriului.

Ianuarie

In luna ianuarie va fi mai frig decat de obicei. Potrivit ANM, temperatua medie lunara a aerului va avea valori sub media climatologica, local, in nordul si in centrul tarii, si apropiate de normal in celelalte regiuni. Media multianuala lunara a Romaniei pentru luna ianuarie este de – 2,1 grade Celsius.

Cel mai frig va fi in Maramures si in Transilvania, unde mediile vor fi de – 6, – 8 grade Celsius.

Precipitatiile totale lunare vor avea o tendinta spre excedent in regiunile centrale si local in cele vestice, iar in restul tarii vor putea fi apropiate de mediile multianuale.

Meteorologii se asteapta ca minimele din ianuarie sa fie foarte scazute in estul Transilvaniei.

„Pentru ianuarie, cand de regula sunt temperaturile minime cele mai scazute, e posibil, mai ales in partea de nord si centru a tarii, sunt temperaturi scazute, ceea ce inseamna ca in anumite nopti putem avea sub minus 20, poate chiar minus 25 sau minus 30, probabil in estul Transilvaniei,” a declarat meteorologul Dinu Marasoiu.

Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%, potrivit romaniatv.

