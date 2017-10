Programul LIFE, proiect organizat de Ministerul Mediului la Iasi - FOTO,VIDEO

Ministerul Mediului gestioneaza un Proiect de Crestere a Capacitatii la nivelul Programului LIFE al Uniunii Europene. LIFE isi propune sa contribuie la tranzitia catre o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon si rezistenta la schimbarile climatice, sa contribuie la protejarea si imbunatatirea calitatii mediului si la oprirea tendintei de declin a biodiversitatii, inclusiv prin sprijinirea retelei Natura 2000 si abordarea degradarii ecosistemelor. De asemenea, programul isi propune sa sustina o guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a ONG-urilor si a actorilor locali.

In acest context, la Iasi va avea loc o sesiune interactiva de prezentare a Programului LIFE, care sa aduca in atentia factorilor interesati modul de rezolvare a unor probleme de mediu la nivel local si regional, tendinte in domeniile aferente acestui Program cat si modalitati concrete de scriere de Proiecte in cadrul acestui Program.

Evenimentul de prezentare va avea loc miercuri, 25 octombrie 2017, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Iasi din Calea Chisinaului nr. 43.

Programul LIFE este un instrument de finantare la nivelul Comisiei Europene, dedicat mediului, conservarii naturii, actiunilor care privesc schimbarile climatice, http://ec.europa.eu/environment/life/about/.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.