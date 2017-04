Proiect de lege benefic pentru prescolari si elevi, adoptat in Parlament

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, in sedinta de marti, 11 aprilie 2017, Legea pentru aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.

In esenta, legea reprezinta un proiect indelung dezbatut si asteptat atat de corpul profesoral, cat si de elevi si de parintii acestora. Conceput a se desfasura intr-un numar de 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, proiectul vizeaza atingerea catorva obiective generoase si utile din punct de vedere social, urmarind diminuarea riscului de excluziune sociala, a abandonului scolar timpuriu, stimulandu-se, in acelasi timp, bucuria elevilor, in special a celor provenind din familiile cu posibilitati materiale reduse, pentru frecventarea cursurilor scolare si pentru obtinerea unor performante scolare superioare.

"Proiectul se circumscrie perfect atat asteptarilor sociale, repetat si clar exprimate, de amplificare a demersurilor guvernului, in vederea diminuarii abandonului scolar in invatamantul preuniversitar si a unei viitoare excluderi sociale, cat, mai ales, prevederilor legii fundamentale a statului roman care garanteaza accesul general la educatie pentru toti cetatenii.

Fiind vorba de un proiect-pilot cu un profund continut social, alegerea unitatilor de invatamant s-a realizat prin selectarea in functie de gradul de complexitate si particularitatile educationale diferite, dispuse echilibrat la nivel national, in medii rezidentiale diverse. Prima categorie include unitati din localitatile situate in zone geografice izolate sau greu accesibile din cauza conditiilor naturale, asa cum sunt cele din comune indepartate din Delta Dunarii, din unele zone montane sau de campie, in medii sociale defavorizate, cu grad ridicat de saracie.

Cea de-a doua categorie, considerata una cu rol de influenta si stimulare, se refera la incluziunea sociala si este reprezentata de liceele si colegiile pedagogice, datorita statutului de centre de resurse educationale si de unitati de invatamant complexe si relevante pentru sistemul educational romanesc. Este bine cunoscut faptul ca aceste institutii beneficiaza, prin insasi structura lor, de suportul unor scoli de aplicatie pentru practica pedagogica. In plus, prin chiar specificul lor, unitatile de invatamant cu profil pedagogic atrag, anual, un important numar de elevi provenind din medii geografice diferite, in special din mediul rural, ceea ce reprezinta o posibilitate de pilotare eficienta si de analiza a efectelor programului.

In concluzie, ne aflam in fata unui proiect de importanta majora, cu pronuntat caracter social, destinat reducerii rapide a riscului de abandon scolar si implicit, de excluziune sociala, tinand cont ca rata cazurilor de abandon scolar timpuriu din sistemele de educatie si formare a ajuns la 19,1%.

Consider ca acest proiect va fi o reusita, dar si o faza incipienta, absolut necesara, a unui viitor program national care sa permita acordarea unui suport alimentar tuturor elevilor din Romania, indiferent de forma de organizare a institutiei de invatamant, de stat sau particulara, frecventata.

Modelele europene de succes, mai ales in tarile nordice, au dovedit ca sprijinul elevilor, servirea unei mese calde, extinderea programului scolar cu activitati complementare de dupa amiaza - activitati educationale, sportive, artistice - reprezinta trasee de succes scolar si de atragere a elevilor spre studiu, analiza si cunoastere, indiferent de mediul familial, social, economic, cultural caruia ii apartin", a spus Camelia Gavrila, deputat PSD Iasi.