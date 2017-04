Proiect educational intr-o localitate ieseana

O autoritate locala din judetul Iasi a demarat o procedura privind infiintarea unui centru after school. Comuna Motca vrea sa deschida un astfel de centru in localitate, procedura urmand a se derula in perioada urmatoare. Firmele interesate pot depune oferte pana la data de 19 aprilie, fondurile alocate fiind derulate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).



"Obiectul contractului prevede servicii de proiectare pentru intocmirea proiectului tehnic, detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru infiintarea si dotarea unui centru After School in comuna Motca din judetul Iasi. Valoarea estimata totala este de 25.327 lei, suma fara TVA si este compusa, conform devizului estimativ la studiul de fezabilitate din -servicii de proiectare pentru intocmirea proiectului tehnic, detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei aferente si asistenta tehnica din partea proiectantului", se arata in caietul de sarcini.