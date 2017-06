Proiecte noi derulate in scolile iesene. Autoritatile au luat deja primele masuri

Autoritatile judetene au analizat ieri situatia sigurantei in institutiile dedin Iasi. Conducerea Prefecturii iesene, a Inspectoratului Scolar Judetean si a institutiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne au analizat situatia sigurantei dinsi au propus luarea unor masuri noi."Am participat la sedinta trimestriala vizând problematica cresterii gradului deîn unitatile de învatamânt. Din cadrul colectivului de lucru, au prezentat datele corespunzatoare atributiilor pe care le au în acest domeniu reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean, Inspectoratului de Politie Judetean, Inspectoratului de Jandarmi Judetean, Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta si Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica. A fost analizat stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul teritorial de actiune aferent anului scolar 2016-2017", a aratat prefectulTotodata, autoritatile iesene au mai aratat ca în vederea sprijinirii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi pentru intrarea în legalitate a unitatilor de învatamânt a fost stabilit un plan deîn vederea obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu. Mai mult, in ultima vreme, a scazut si numarul infractiunilor derulate in jurul unitatilor de invatamant. Daca in anii anteriori acestea erau mai dese, numarul infractiunilor a scazut considerabil in ultima perioada."În ultimul an, numarul infractiunilor constatate în incinta sau în apropierea unitatilor de învatamânt a scazut semnificativ fata de anul scolar precedent, respectiv de la 72 în 2015-2016, la 50 în acest an, constatându-se astfel o reducere de peste 30 la suta. De asemenea, 391 de unitati scolare, de stat sau private, dispun de paza umana sau monitorizare video, iar 604 scoli sunt împrejmuite, masuri menite sa creasca gradul de siguranta a elevilor si profesorilor", a adaugat prefectul judetului Iasi.Astfel de intalniri vor mai continua si in perioada urmatoare. "Siguranta elevilor si profesorilor reprezinta o problema care ne preocupa permanent. Implementarea planului teritorial de actiune trebuie sa continue, prin monitorizarea constanta a fenomenului violentei în scoli, iar în cadrul parteneriatului dintre institutiile implicate în controlarea lui, colaborarea trebuie sa ramâna la fel de strânsa. O noua întâlnire a colectivului de lucru va fi organizata dupa jumatatea lunii august, pentru analizarea gradului de îndeplinire a masurilor convenite si pentru pregatirea începerii noului an scolar", a mai mentionat Marian Serbescu.