Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi va asteapta joi, 24 august 2017, de la ora 17.30, la Filiala „Ion Creanga” (Casa de Cultura a Sindicatelor, Bd. Socola nr. 34), la vizionarea gratuita a filmului Infanteria stelara (titlu original: Starship Troopers), in regia lui Paul Verhoeven din 1997. Filmul este bazat pe romanul stiintifico-fantastic scris de Robert A. Heinlein, publicat in 1959.

Cartea a fost adaptata in mai multe filme (cea mai noua va fi lansata in aceasta luna sub titlul Starship Troopers: Traitor of Mars), cea mai cunoscuta fiind cea regizata de Paul Verhoeven.

Introducerea apartine jurnalistului Vlad Franghiu, care va „descurca” parabola de la „Razboiul uitat” la „Gandacii stelari”.

Durata filmului: 2h9mins.

Proiectul „Cerneala si Celuloid” al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi” isi propune realizarea unor paralele intre anumite filme si cartile care le-au inspirat. Activitatile se desfasoara de doua ori pe luna, din doua in doua saptamani, iar intrarea este libera.

