Proiectie in AVANPREMIERA a unui film romanesc EXCEPTIONAL la Ateneul din Iasi - VIDEO

Filmul Planeta Petrila semnat de Andrei Dascalescu votat de curand cel mai popular film din sectiunea Zilele Filmului Romanesc la cea de-a 16-a editie a Festivalului International de Film Transilvania vine in avanpremiera la Iasi. Proiectia va avea loc sambata, 17 iunie ora 21:00 la Ateneul din Iasi. La proiectie va fi prezent Andrei Dascalescu, regizorul filmului care va raspunde intrebarilor publicului la final.

Evenimentul va beneficia de prezenta extraordinara a celor doi protagonisti din film: caricaturistul Ion Barbu si minerul-sef de brigada Catalin Cenusa, veniti special de la Petrila, precum si de prezenta regizorului Andrei Dascalescu. Toti trei vor introduce filmul si vor sta de vorba cu publicul, dupa proiectie.

Pe langa proiectia filmului, evenimentul include si o expozitie foto cu 23 de imagini surprinse de Andrei Dascalescu intre mai 2013 si ianuarie 2017 la Petrila, realizata cu sprijinul Epson.

Planeta Petrila vine in premiera in cinematografele din Bucuresti si din tara pe 23 iunie.

"'PETRILA, o lume ce nu seamana cu nicio asezare posibila, cu NIMIC si NIMENI de NICAIERI…' este citatul ce sta scris pe un zid la intrarea in orasul minier, intr-un moment in care principalul motor economic, mina de carbune, se inchide, aruncand comunitatea intr-un declin ireversibil. Planeta Petrila urmareste, timp de trei ani, doua lumi: cea a lui Ion Barbu, fost miner devenit artist si activist, si cea a minerului-brigadier Catalin Cenusa. Ambele personaje se lupta cu sistemul: artistul pentru a salva de la demolare cladirile istorice ale minei, pe care le viseaza transformate in centre culturale, iar minerul pentru a-si transfera brigada la o alta mina. Documentarul realizeaza portretul unei lumi ramasa fara perspective, cu accente absurde, adesea amuzante, dar cu teme universale precum rezistenta prin arta, pastrarea identitatii sau alternativa culturala a unui oras in era post-industriala. Cunoscut publicului pentru Constantin si Elena pentru care a luat Premiul ’First Appearance’ la IDFA, in 2008 si ’Premiul pentru Debut’ la TIFF in 2009, Andrei Dascalescu semneaza regia, scenariul si imaginea pentru Planeta Petrila, cel de-al doilea film documentar al sau. Montajul este realizat de Mircea Olteanu, Stefan Parlog si Andrei Dascalescu iar sunetul de Ioan Filip si Dan-Stefan Rucareanu. Producatorul filmului este Anamaria Antoci, iar coproducatori: Hanka Kastelicová (HBO Europe), Alina David si Andra Radu (HBO Romania). Planeta Petrila este o productie FILMLAB, in coproductie cu HBO Europe, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei si al Institutului Cultural Roman, dezvoltat cu sprijinul Ex Oriente Film 2015, workshop organizat de Institute of Documentary Film, Cehia si este distribuit in Romania de Transilvania Film", au aratat organizatorii.

Puteti gasi mai multe informatii despre film accesand pagina: https://www.facebook.com/PlanetaPetrila

Biletele au fost puse in vanzare la pretul unic de 10 lei si pot fi achizitionate on-line de pe site-ul www.ateneuiasi.ro sau direct de la casieria Ateneului, de luni pana vineri in intervalul orar 10.00 -16.30 sau cu o ora inaintea inceperii spectacolului.