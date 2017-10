Proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures a intrat in linie dreapta. Urmeaza sa fie avizat in Parlament

Petru Movila si Vasile Toma

Proiectul privind realizarea autostraziia intrat in linie dreapta. Ieri,si Energie din cadrul Senatului Romaniei a emis un raport favorabil pentru ca acest obiectiv sa intre in sedinta de plen a Parlamentului unde va fi aprobat. Proiectul a fost depus în luna mai a acestui an de deputatul PMP Petru Movila si vizeaza adoptarea unei propuneri legislative privind aprobarea obiectivului de investitii in cauza."Am fost prezent lacare a avut loc în aceasta dimineata (ieri-n.r.) la Comisia de Transporturi de la, unde mi-am sustinut propunerea legislativa si am subliniat importanta acestui proiect pentrua tarii, dar mai ales pentru judetul Iasi. Acest raport favorabil reprezinta înca o lupta câstigata pentru concretizarea autostrazii Iasi – Targu Mures. Voi fi prezent la toate comisiile de specialitate din cele doua camere ale Parlamentului si voi explica fiecarui parlamentar si membru al Guvernului necesitatea autostrazii. Le multumesc pentru sustinere colegilor din comisie, în special senatorilor Vasile Toma si Dan Manoliu, precum si deputatului Vass Levente", a explicat deputatul Petru Movila.Senatorul PSD, secretarul Comisiei de Transporturi si Energie, a aratat ca proiectul a trecut cu majoritate de voturi si ca acest obiectiv trebuie sustinut de toti alesii Iasului si nu numai."In calitate de secretar al Comisiei de Transporturi si Energie din cadrul Senatului Romaniei, am dat dat votul decisiv care a asigurat majoritatea necesara avizarii acestui proiect. Am semnat raportul de admitere a legii privind obiectivul de investitieTargu Mures - Iasi! Astfel, in urma votului majoritar acordat in comisie, proiectul va intra in plenul Parlamentului cu raport de admitere. Este o initiativa asumata de parlamentari din toate partidele si zonele tarii, care alauri de efortul sustinut al Guvernului, va conduce la urgentarea proiectului autostrazii. In perioada urmatoare voi conlucra strans cu Ministerul Transporturilor, astfel incat sa definitivam sursele de finantare pentru acest proiect si sa fie scoase la licitatie toate tronsoanele, cu accentul special pe cel din mijloc care asigura trecerea muntilor, respectiv Targu Neamt- Ditrau", a spus Vasile Toma.