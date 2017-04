Proiectul medicina scolara, respins in Parlament. Deputatul Tudor Ciuhodaru a luat atitudine

De ani de zile se discuta despre modificarea unui articol de lege care sa permite transferul medicinei scolare din administrarea primariei in subordinea unui spital. Acest transfer nu presupune alocarea unei sume de bani. Candva, medicina scolara era la Spitalul de copii Sf. Maria din Iasi, iar de cativa ani buni este in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara, din cadrul Consiliului Local Iasi.



Medicii considera ca aceasta ramura a sistemului medical iesean, extrem de importanta, dar inexistenta pentru majoritatea parlamentarilor, trebie sa functioneze in cadrul unei unitati medicale. Dupa nenumarate discutii s-a ajuns la concluzia ca medicina scolara sa fie in subordinea Spitalului de Recuperare din Iasi. Ca sa se realizeze aceasta problema era nevoie de acea modificare legislativa care a fost amanata ani de zile.



"Proiectul privind trecerea medicinei scolare la Spitalul de Recuperare nu a trecut in Parlament. Nu a fost votat. Probabil au crezut ca este vorba si de o suma de bani. Am discutat cu deputatul Tudor Ciuhodaru care a pus proiectul pe ordinea de zi. Dupa 3 ani de zile de discutii o luam de la capat", a declarat Iulian Cozianu, presedintele Sindicatului Sanitas Iasi. Personalul care isi desfasoara activitatea in cabinetele din scoli se confrunta cu lipsuri mari, de multe ori avand la dispozitie doar cateva pastile.