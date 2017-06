Proiectul ”Pasi de copil in Iasii marilor zidiri” la Colegiul National ”Costache Negruzzi”

Activitate cu caracter novativ prin amploarea desfasurarii, varietatea activitatilor si multitudinea factorilor educationali implicati, proiectul „Pasi de copil in Iasii marilor zidiri” initiat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, are ca obiective, printre altele, valorizarea resurselor culturale ale orasului, schimbul de bune practici educationale si initierea unor strategii educationale complementare pentru elevii din mediul rural.

Sub aceste auspicii si in virtutea unui parteneriat de traditie, Colegiul National „Costache Negruzzi” Iasi va fi gazda unui grup de elevi de la Scoala „Iacob Negruzzi” Trifesti, propunandu-le acestora o serie de activitati menite a completa educatia culturala, artistica si comportamentala a elevilor. Astfel, marti, 13 iunie 2017, echipa negruzzista va fi intregita de alti 15 elevi ai scolii mai sus mentionate, pentru a participa la activitati educative in cadrul colegiului (sesiuni experimentale, prezentari ale unor Proiecte ERASMUS+), la o vizita la Universitatea ”Al.I.Cuza”, la Muzeul Universitatii, precum si la o plimbare in Parcul Copou. In partea a doua a zilei, elevii vor participa la activitati in aer liber in cadrul Complexului Palas.

Astfel, proiectul „Pasi de copil in Iasii marilor zidiri” ofera elevilor oportunitatea de a vizita si de a-si completa cunostintele despre obiectivele culturale ale orasului Iasi, dar si de a cunoaste mai bine institutiile scolare iesene, deschizand, totodata, orizonturi educationale si comportamentale dincolo de spatiul formal al salilor de clasa.