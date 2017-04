Promisiunea EMOTIONANTA facuta de Florin Andone fanilor lui Deportivo

Florin andone

Deportivo la Coruna a pierdut din nou in campionat, de aceasta data fiind invinsa cu 2-0 de Valencia. Echipa lui Florin Andone, integralist pe Mestalla, a ratat startul în meciul contra "liliecilor", ratând un penalty în minutul 8, cu doua minute înainte ca gazdele sa deschida scorul. Internationalul român a sustinut ca acela a fost momentul decisiv al partidei, dar le-a facut si o promisiune fanilor lui Depor: echipa nu va retrograda.



"A fost o partida dificila, am avut o sansa repede în meci sa trecem în fata. Am început bine, am pus în practica ce am studiat la antrenamente. Am ratat acel penalty si am avut un gol anulat eronat. Ne-am trezit apoi condusi rapid cu 2-0. Nu am reusit sa profitam de sansele avute. Am încredere în echipa, în jucatori. Ne vom salva cu siguranta, nu am niciun dubiu", a spus atacantul de 23 de ani, într-un interviu acordat dupa meci.

La Coruna a avut sansa sa marcheze înca din minutul 8 pe terenul Valenciei. Titularizat de Pepe Mel, Andone a scos un penalty, ratat însa de marocanul Fajr. Dupa 29 de etape disputate din La Liga, Deportivo La Coruna se afla pe locul 16, la cinci puncte în fata echipei aflate pe prima pozitie retrogradabila, Sporting Gijon.



Andone, cotat la 5 milioane de euro de site-ul de profil transfermarkt, a marcat 8 goluri si a oferit doua assist-uri, în cele 29 de meciuri adunate în toate competitiile acestui sezon.