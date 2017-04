Promisiunea Ministerului Sanatatii: Spital Regional de Urgente la Iasi pana in anul 2022. - FOTO

In urma unei intalniri de astazi dintre reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Primariei Iasi, Consiliului Judetean Iasi, Prefecturii Iasi, Directiei de Sanatate Publica si reprezentanti de la Banca Europeana de Investitii, s-au pus la punct ultimele detalii privind ridicarea unui Spital Regional de Urgenta in zona Moara de Vant.

Conform secretarului de stat de la Ministerul Sanatatii, Cristian Vasile Grasu, unitatea medicala care va deservi Regiunea Nord-Est va trebui finalizata cel tarziu pana la a doua jumatate a anului 2022. Cu toate acestea autoritatile locale spera ca termenul sa fie devansat. Costurile privind constructia unitatii medicale sunt estimate la peste 200.000.000 de euro, fonduri provenite dintr-un imprumut extern dar si din bani guvernamentali.



"Am purtat o prima discutie atat cu primarul Iasului, dar si cu presedintele CJ, cei care m-au ajutat sa am o prima organizare a acestui proiect extraordinar de important in valoare de 200.000.000 de euro care se va desfasura si se va implini aici la Iasi. Numarul de paturi si structura interna a spitalului va rezulta din adaptarea sa la un masterplan regional in care se va lua in calcul atat cererea de servicii existenta si descrisa deja, cat si capacitatea regiunii de a oferi servicii medicale, deci in momentul de fata este prematur sa discutam despre un numar estimat, dar pur si simplu orientativ asa intre 800 si 1000 de paturi oriunde se poate situa aceasta nevoie", a explicat Cristian Vasile Grasu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.