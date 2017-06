Situatie rusinoasa pe litoralul romanesc. Sunt amplasate doar cateva toalete ecologice, si acelea exista in Mangalia. In plus, lipsesc si grupurile sanitare cu plata.

Turistii recunosc ca uneori, dupa zeci de minute de cautari, aleg ca solutie.. marea.

La randul lor, proprietarii de hoteluri, sustin ca au ajuns sa-si pazeasca toaletele, ca sa- i goneasca pe cei care intra doar pentru ele. Reprezentantii unei asociatii pentru drepturile omului, au depus o plangere impotriva autoritatilor.

In Vama Veche nu exista nici o toaleta publica sau ecologica. Nu le veti gasi nici in Neptun, Costinesti sau Eforie, iar primarii nu par deranjati de aceasta problema. Multi turisti spun ca nu rezista sa caute zeci de minute un grup sanitar si atunci aleg marea, lucru confirmat si de analizele facute apei de cei de la Directia de Sanatate Publica din Constanta.

Iar sezonul estival inca nu a inceput.

Reporter: Ati gasit vreo toaleta ecologica?

Turist: "Nu, nu, nu, la nevoie ma duc in camera, unde am cazare, nu am gasit nicio toaleta."





La randul lor, cei care detin hoteluri aproape de plaja din Vama Veche sustin ca toaletele din unitatile lor sunt destinate exclusiv clientilor. Seara stau de paza la grupurile sanitare si se cearta cu turistii.

Iulia Popescu, manager hotel: "Pe plaja sunt amplasate restaurante, terase, beach-baruri fara grupuri sanitare. Toata lumea vine la noi, probleme, discutii neprincipiale, datorita faptului ca nu le acordam acces la toaletele noastre."

Cei mai fericiti de lipsa toaletelor ecologice si de incompetanta primarilor sunt insa proprietarii unui grup sanitar privat. Intr-o zi fara prea multi turisti pe plaja incaseaza cel putin 1500 de euro.

Intrarea este un leu. In plin sezon profitul creste.

Reprezentantii unei asociatii pentru drepturile omului sustin ca, in urma unei cercetari pe teren, au gasit, uluitor, doar...patru toalete ecologice pe tot litoralul. Acestea nu sunt in statiuni, ci in orasul Mangalia.

Alexandru Vlaicu presedintele Societatii Internationale pentru Drepturile Omului: "Dau toti din umeri. Am sesizat Directia de Sanatate Publica si Garda de Mediu."

Constantin Dina, directorul DSP Constanta: "O sa atentionam primariile pentru a monta aceste toalete si a amenaja aceste wc-uri publice, in caz contrar vom aplica sanctiuni intre 2 si 4 mii de lei."

Situatia este si mai grava la Corbu si Vadu.

Autoritatile locale au retras toaletele publice, dar si pubelele de gunoi in momentul in care plajele au intrat in administrarea celor de la Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

Primariile din statiuni spun ca de-abia acum vor incepe licitatiile pentru achizitionarea toaletelor ecologice. In acest ritm, le vor amplasa probabil anul viitor.