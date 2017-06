Una dintre lozincile scandate de catre cei aproximativ 200 de studenti aflati in fata Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" (UMF) Iasi a fost "DNA sa vina sa va ia!".

Pe de alta parte, studentii inarmati cu pancarte si portavoce, continua sa scandeze si sa solicite celor din conducere transparenta, anularea majorarii taxelor si reducerea nivelului de coruptie existent.

Hilar si grotesc este faptul ca, in timp ce scandau, tocmai inculpata ec., una dintre persoanele din conducerea universitatii, acuzata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie () pentru coruptie si retinuta, a fost cea care s-a asigurat caprezenti in zona sa-i monitorizeze pe protestatari. Aceasta scena este mai mult decat indecenta, avand in vedere postura in care a fost pusa aceasta in urma cu cativa ani, anume aceea cand a fost saltata de mascati cu catusele la maini si transportata cu duba la audieri.