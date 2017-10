Provocarile de securitate în Sud-Estul Europei, in noul context al actelor de TERORISM, dezbatute la Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

internationala despre rolul României în asigurarea stabilitatii spatiului Sud - Est European, intitulata "Provocari deîn Sud-Estul Europei", este programata pe 3 noiembrie 2017, la Iasi."Think tank-ul New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» (), Universitatea Tehnica () «Gheorghe Asachi» si Primaria Municipiul Iasi, prin Departamentul Centenar, vor organiza pe 3 noiembrie conferinta internationala «Provocari de securitate în Sud-Estul Europei», eveniment organizat sub Înaltul Patronaj al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Evenimentul va avea loc în Aula UAIC, de la ora 9:40, si va reuni oficiali români si straini, precum si reprezentanti ai mediului academic si non-guvernamental din tara si din strainatate. Printre invitatii conferintei se numara Bogdan Aurescu - consilier prezidential, fost ministru de Externe, Abigail Rupp - adjuncta sefului Misiunii, Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) în România, Deborah Sanders - King’s College, Londra, Marea Britanie, Tomasz Daborowski - Senior Fellow, Central European Department, Centre for Eastern Studies, Polonia, Laura G. Brent - Cyber Defence Officer, Emerging Security Challenges Division, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (), Gabriel DINU - sef departament, Centrul National Cyberint, Serviciul Român de Informatii (SRI) si Tal Pavel - research fellow, International Institute for Counter-Terrorism,", arata organizatorii.De precizat ca, in baza celor scoase in prim-plan de oficialii celor doua institutii de invatamant superior, conferinta se înscrie în seria evenimentelor dedicate Centenarului - "Iasi, capitala a României 1916-1918 si Oras al Marii Uniri" tocmai pentru a evidentia rolul academic al universitatilor iesene la nivel national în cadrul dezbaterilor privind apararea si securitatea nationala, precum si preocuparile constante si contributia României, ca stat membru al Uniunii Europene (UE) si al aliantei NATO, la asigurarea stabilitatii spatiului Sud-Est european.Sectiunile conferintei organizate la Iasi se vor concentra atât asupra vulnerabilitatilor, cât si asupra oportunitatilor oferite de spatiul Sud - Est european pentru dezvoltarea unor domenii de interes, precum securitatea cibernetica, preocupare actuala atât în mediul academic, la nivelul institutiilor de profil, dar si în mediul antreprenorial, pentru companiile cu profil IT si technology, servicii bancare, asigurari.