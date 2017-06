PSD depune MOTIUNE de CENZURA impotriva guvernului Grindeanu (Surse)

Liderii PSD s-au reunit in sedinta Comitetului Executiv al partidului si au decis sa depuna motiune de cenzura impotriva guvernului Grindeanu. Este singura solutie ramasa pentru liderii PSD, avand in vedere ca Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze. Liderii PSD vor depune motiunea de cenzura luni, iar miercuri sau joi va fi citita in Parlament. La opt zile distanta va fi dezbatuta si votata motiunea de cenzura.