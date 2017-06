PSD IASI: Parlamentarii din Iasi au votat pentru MOTIUNEA de CENZURA

PSD Iasi

Parlamentarii de Iasi si-au aratat sustinerea pentru motiunea de cenzura!

Biroul Permanent si in Comitetul Executiv al Organizatiei Judetene Iasi a PSD s-a votat in unanimitate sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. In cadrul intalnirilor, presedintele Maricel Popa, a prezentat raportul de evaluare al Comitetului Executiv National cu privire la stadiu implementarii masurilor din programul de guvernare pentru primul semestru al acestui an.

“Am vorbit cu toti parlamentarii nostri. Vor fi prezenti miercuri la Bucuresti si vor sustine motiunea de cenzura. Astazi, la citirea motiunii in Parlament au absentat Vasile Citea si Nicolae Banicioiu care nu sunt in tara, insa am discutat cu ei si vor ajunge miercuri la sedinta plenului reunit. Am incredere ca la Iasi partidul ramane unit si colegii mei vor vota pentru continuarea in parametri clari si concisi a programului de guvernare” a declarat Maricel Popa, presedintele PSD Iasi.