PSD Iasi votat pentru demiterea Guvernului Grindeanu

Astazi a avut loc in plenul Parlamentului dezbaterea si votarea motiunii de cenzura impotriva guvernului Grindeanu. Rezultatul votului a fost 241-10 in favoarea motiunii de cenzura. Ceilalti parlamentari, pana la totalul de 387 prezenti in sala nu au votat.

In urma adoptarii motiunii de cenzura Guvernul este demis. Parlamentul aduce de indata situatia la cunostinta presedintelui tarii, in vederea desemnarii unui alt candidat la functia de prim-ministru. PSD va propune un premier cu mandatul de a forma un nou guvern care sa isi asume in continuare realizarea programului de guvernare.

„Ma bucura votul dat astazi de colegii nostri ieseni pentru continuarea proiectelor judetului. Am dovedit ca PSD ramane unit la Iasi. Incerc sa-l inteleg pe domnul Banicioiu. Oare pentru domnia sa proiectele Iasului nu conteaza?! Inteleg ca in ultimele 2 luni s-a preocupat indeaproape impreuna cu primarul Chirica de proiectele municipiului... Nu ne ramane decat sa intram in normalitate. Trebuie sa formam un nou guvern in cel mai scurt timp care sa inceapa treaba si sa continue programul de guvernare intr-un mod mult mai responsabil si riguros”, a declarat Maricel Popa, presedintele PSD Iasi.