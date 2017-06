Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a afirmat ca mai multi parlamentari din alte partide se vor inscrie in perioada urmatoare in PSD, dupa ce duminica un parlamentar PMP si-a anuntat inscrierea in PSD.

"Cu siguranta vor mai fi. Dansii isi exprima optiunea sa voteze motiunea si chiar unii parlamentari sa devina membri PSD. De la absolut toate partidele. Sa stiti ca chiar si la USR cativa sunt oameni rezonabili si oameni maturi. (...) Strategia PSD este ca atunci cand sunt oameni valorosi, sa aiba portile deschise. (...) Tot timpul au fost portile deschise", a spus Badalau la Senat.

El a adaugat ca si fara acesti noi membri, PSD are numarul necesar pentru a trece motiunea de cenzura contra Guvernului Grindeanu.

"Noi cu siguranta si fara dansii avem cvorumul de 233, dar in acelasi timp ne preocupa o majoritate solida dupa motiune, pentru a avea o guvernare cat mai solida", a spus senatorul PSD.

Potrivit acestuia, mai sunt doi sau trei parlamentari PSD din Timis care nu vor vota motiunea, din solidaritate cu Sorin Grindeanu, dar ca acest lucru "nu inseamna ca pleaca din PSD".

Intrebat daca cei care nu vor vota miercuri pentru demiterea Guvernului risca excluderea din PSD, Badalau a spus:

"Eu cred ca in momentele importante trebuie sa fii solidar cu colegii si cu partidul. Ne vom gandi ce masuri vom lua, in functie de propuneri".