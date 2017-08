PSG, gata sa dea o noua lovitura. Va plati 150 de milioane pentru Mbappe

Kylian Mbappe

Clubul de fotbaleste pe punctul de a da o noua lovitura pe, fiind foarte aproape de a-l transfera pe tânarul international francez Kylian Mbappe de la rivala AS Monaco, anunta ziarele Le Parizien si L'Equipe.Dupa ce a platit 222 milioane euro pentru a-l putea aduce pe brazilianulde laa acceptat sa plateasca alte 150 milioane euro în schimbul lui Mbappe, scrie Le Parisien din capitala Frantei, care adauga ca parizienii sunt foarte aproape de a finaliza negocierile cu AS Monaco, tranzactia urmând sa includa si cedarea unui jucator la gruparea din Principat.(18 ani), noua perla a fotbalului francez, s-a facut remarcat în sezonul trecut, la AS Monaco, echipa cu care a reusit sa câstige campionatul Frantei si sa atinga semifinalele editiei trecute a Ligii Campionilor.La începutul actualului mercato, presa sportiva internationala a vorbit de o iminenta trecere a lui Mbappe la campioana Spaniei, Real Madrid.AGERPRES