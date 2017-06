Psihologii, uimiti de psihicul puternic al Denisei! Vedeta nu a ajuns la stadiul «resemnare» - FOTO

Denisa Raducu

Canceruleste ocare nu tine cont de mediul social, de situatia financiara sau de varsta, iar cazulconfirma acest lucru. La doar 27 de ani, indragita cantareata a fost diagnosticata cuin stadiul patru si, conform spuselor mamei ei, afectiunea s-a raspandit in tot corpul. Ei bine, tinand cont ca situatia frumoasei soliste este dramatica, psihologii sunt uimiti ca protagonista noastra lupta in continuare si si-a pastrat optimismul. «Denisa, ca majoritatea pacientilor care sufera de boli incurabile, urmeaza o cale a suferintei formata din cinci pasi: negare, furie, targuiala,si in final resemnarea care survine cand te impaci cu soarta si astepti linistit sa inchizi ochii. Am concluzionat insa, din ce am auzit la televizor si din declaratia facuta chiar de Denisa, ca in ciuda durerilor si a varstei fragede, nu a ajuns la ultimele doua stadii. Inca lupta si are un psihic uimitor de puternic pentru 27 de ani. Nu aveti idee cat conteaza sa nu te dai batut», a spus psihologul A.C.