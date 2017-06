Ca este o bomba sexy am aflat deja, dar putini sunt cei din fata micilor ecrane care au habar cum arata senzuala Anuryh in urma cu cativa ani.

Azi, o ispita sexy capabila sa suceasca mintile oricarui barbat, ieri o pustoaica frumoasa care visa sa devina MC. Desi recunoaste ca si-a marit buzele, Anuryh se mandreste cu faptul ca nu a apelat la bisturiul medicului estetician si ca trasaturile sunt mostenite de la mama sa.

"Nasul si pometii mei sunt naturali de la mama natura. Dovada se afla in toate pozele de cand eram mica si pana acum. Toate sunt mostenire de la mama mea careia ii sunt copie fidela(varianta pe brunet). Singurul lucru pe care l-am facut (si nu o consider o operatie estetica ) este injectarea cu acid hialuronic in buze", a scris ispita de la "Insula Iubirii" pe pagina sa de Facebook.