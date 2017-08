Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Scene absolut incredibile petrecute la sfarsitul saptamanii trecute in comuna ieseana Rediu. La manifestarea prilejuita de zilele localitatii, un individ eliberat recent din puscarie a fost in centrul atentiei. Fostul ministru, care a fost eliberat conditionat zilele trecute, a ajuns sa fie vedeta intr-o localitate condusa de un primar liberal. Desi nu mai are ce sa caute in administratie sau politica, Fenechiu a ajuns sa fie maestru desi a fostsa ia cuvantul pe scena spre stupefactia celor prezenti.Organizatorul principal al evenimentului, primarul, sustine ca el l-a invitat pe Fenechiu in virtutea unei vechi prietenii. Haidau este membru PNL, iar Fenechiu a fost deputat pe colegiul care cuprinde si comuna Rediu. In aceste conditii, Haidau l-a chemat pe Fenechiu la serbarea comuneisi i-a dat chiar cuvantul.Ba mai mult, l-a gratulat pe fostul detinut cu apelativul de "presedinte al PNL Iasi". Cu toate ca partidul este condus teoretic de deputatul Costel Alexe. Acesta este insa omul de paie din conducerea PNL, unul din pionii pe care i-a avut Fenechiu alaturi in ultimii ani si care nu ii iese din cuvant fostului ministru. Alexe a si evitat sa vina lapentru a-i face loc lui Fenechiu ca sef peste toti liberalii."Am facut public anuntul despresi am invitat pe toata lumea. Relu Fenechiu nu a fost singurul invitat si nu puteam sa-l dau afara. Cand a luat cuvantul a spus clar ca nu mai face politica. Nu a venit Fenechiu in mod special pentru primar. El este cunoscut in comuna mai ceva ca in sat la el, il stie toata lumea. A fost seful partidului si nu-l puteam opri. Nu m-a intrebat nimeni de la partid si nici nu au avut de ce sa ma intrebe", a spus senin primarul Vasile Haidau.Cu alte cuvinte, Fenechiu a reintrat in posesia, partid pe care l-a controlat alaturi de Cristian Adomnitei, Costel Alexe si Marius Bodea si pe care l-a transformat intr-o organizatie de tip mafiot si pe care l-a confiscat din nou. In plus, o buna parte a liberalilor din filiala par ca ii canta din nou in struna lui Fenechiu. Acestia nu s-au dat in laturi de a-l pupa si imbratisa pe Fenechiu in momentul in care a coborat de pe, dovedind clar ca i-au vandut partidul fostului detinut.Ba chiar si liderii altor partide au stat cuminti pe scena in momentul in care Fenechiu a luat cuvantul. Nici unul nu a miscat in front si nici unul nu a coborat de pe scena in semn de protest. In plus, Fenechiu s-a intretinut ceva vreme pana si cu Maricel Popa, liderul PSD si presedintele CJ Iasi, dar si cu alti alesi judeteni.Oare Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul Mihai Tudose, pot tolera asa ceva? Nici unul nu vede ce se petrece in jur si cum membrii partidului s-au adunat ciorchine in jurul unui personaj condamnat? In ceea ce-l priveste pe Ludovic Orban, noul sef al PNL, acesta poate vedea clar ca formatiunea pe care o conduce nu mai are nici un viitor, din moment ce continua sa se afiseze cu persoane condamnate pentru fapte de coruptie.De altfel, Fenechiu isi pregateste revenirea in politica, iar pentru asta are nevoie de cat mai mult capital de imagine.