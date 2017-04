Rusia nu va fi sanctionata economic pentru actiunile din Siria. Statele din grupul G7 nu au putut sa cada de acord in aceasta privinta, in ciuda presiunilor Marii Britanii si ale Statelor Unite. Rex Tillerson, seful diplomatiei americane, a ajuns astazi la Moscova. In ziua vizitei diplomatului, Vladimir Putin a declarat ca in Damasc se pregatesc atacuri chimice, iar acestea vor fi puse apoi pe seama regimului Assad.

Statele grupului G7 s-au intalnit in orasul Lucca, din Italia. O familie care pana nu demult avea opt membri. Rusia, exclusa in martie 2014, este acum principalul subiect al discutiilor.

Rex Tillerson, secretarul de stat al SUA, a spus: "Rusia s-a aliniat regimului Assad, Iranului si Hezbollahului. Este aceasta o alianta pe termen lung care sa serveasca interesele Rusiei?"

Seful diplomatiei americane a continuat sa critice Rusia pentru ca a permis atacul chimic din provincia siriana Idlib, soldat cu peste 80 de morti. Rex Tillerson a cerut Moscovei sa abandoneze regimul de la Damasc si a avertizat ca zilele lui Assad la carma tarii sunt numarate.

In ziua vizitei lui Rex Tillerson la Moscova, presedintele rus Vladimir Putin a spus ca rebelii anti-Assad pregatesc atacuri chimice in Damasc si ca acestea vor fi puse pe seama guvernului sirian.

"Avem informatii din mai multe surse ca astfel de inscenari - pentru ca nu le pot numi altfel - se pregatesc si in alte parti ale Siriei, inclusiv in suburbiile din sudul Damascului. Planuiesc sa plaseze substante chimice acolo si apoi sa dea vina pe guvernul Siriei"

Sursa: Realitatea.net