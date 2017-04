Putini sunt cei care nu au aflat despre "Balena Albastra". Jocul periculos este cunoscut de elevii din Iasi

• Politistii din Iasi au discutat cu elevii despre pericolul "Balena Albastra"



Ieri, începând cu ora 14:00, la Colegiul Economic Administrativ a avut loc lansarea campaniei "". Evenimentul s-a desfasurat în cadrul Saptamânii Prevenirii Criminalitatii, cu reprezentanti ai Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului deJudetean Iasi, conducerea unitatii de învatamânt, cadre didactice siPolitistii au discutat cu elevii despre pericolul din mediul online. Adolescentii au realizat astfel cat de usor pot cadea in plasa celor rauvoitori si au aflat cum se pot feri de asta. Un alt subiect dezbatut ieri cu elevii colegiului a fost jocul care in ultima perioada a ajuns sa fie din ce in ce mai intalnit si anume "". Elevii stiau amanunte legate de acest joc si au discutat cu oamenii legii despre pericolul care se ascunde in spatele monitorului."Despre jocul «Balena Albastra» am aflat din mediul on-line. Am vazut ca exista tineri care au intrat in joc si au ajuns pana la sinucidere", a spus unul dintre liceeni. Jocul a facutsi la Iasi in urma cu cateva saptamani, dupa ce mai multi elevi au ajuns la spital. Politistii au discutat despre pericolul acestui joc si i-au sfatuit pe elevi sa fie atenti ce vorbesc si mai ales cu cine vorbesc pe Internet."Elevii trebuie sa stie ca in mediul virtual pericolele se regasesc la tot pasul. Orice informatie pe care ei o posteaza pe Internet poate fi folosita impotriva lor de catre persoane necunoscute. Jocurile aparute de asemea ii pot afecta si chiar determina sa faca lucruri grave", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.La Scoala Gimnaziala "Veronica Micle" nr. 2, din Iasi, intr-una dintre pauze mai multi elevi au spus ca se sufoca, totul in urma unui joc dus la extrem. Practic, o eleva din clasa a sasea a vrut sa le arate colegilor ce a vazut pe Internet, punandu-le viata in pericol. Mai exact, jocul "Balena Albastra" se pare ca a influentat-o pe eleva si a determinat-o totodata sa se "joace" cu viata colegilor sai. Din fericire nu a fost nimic grav, dar daca adolescentii continua sa joace acest joc, pot ajunge pana in punctul sinuciderii.