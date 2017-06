Rafael Nadal a castigat pentru a zecea oara turneul de la Roland Garros

Rafael Nadal

Rafael Nadal l-a invins, scor 6-2, 6-3, 6-1, pe elvetianul Stanislas Wawirnka, locul 3 ATP, doua ore si sapte minute. Este al 10-lea titlu castigat de Nadal la Paris, pe zgura de la Roland Garros. Primul set a fost echilibrat pana la scorul de 3-2 in favoarea lui Nadal, cand spaniolul a castigat contra serviciului si s-a distantat la 4-2. Rafael Nadal a castigat si urmatoarele doua game-uri, cu inca un break, si a pus capat setului, scor 6-2, in 43 de minute.

Pentru castigarea turneului parizian, Rafael Nadal va incasa un cec in valoare de 2,1 milioane de euro si 2.000 de puncte in clasamentul ATP. Spaniolul va urca, incepand de luni, pe pozitia a doua in ierarhia mondiala.