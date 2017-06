Rafuiala Basescu- UDMR trece la un alt nivel! Plangeri impotriva fostului presedinte

UDMR anunta ca a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si Consiliul National al Audiovizualului cu privire la declaratia facuta de Traian Basescu si manifestarile discriminatorii din mass-media.

“Mai multe canale media din Romania – Realitatea TV, Nasul TV, B1TV si Digi24 – au difuzat discursuri nationaliste, extremiste, care discrimineaza comunitatea noastra, iar fostul sef al statului a atacat public dezideratul legitim al comunitatii maghiare de a consacra ziua de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare. Am sesizat autoritatile competente ale statului pentru a remedia pe cale legala aceasta situatie”, a transmis presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, intr-un comunicat de presa, dupa ce UDMR a trimis doua sesizari la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si respectiv la Consiliul National al Audiovizualului, informeaza Mediafax.

„Am putut fi martorii manipularii si a propagandei nationaliste in aceste zile. Este inacceptabil ca un fost sef al statului sa ceara maghiarilor din Romania sa sarbatoreasca ziua de 15 martie la Budapesta. Maghiarii din Romania au drepturi in aceasta tara, in care s-au nascut! Este o declaratie schizofrenica daca stam sa ne gandim ca, in timpul mandatului sau de presedinte, cu ocazia comemorarilor din 15 martie, a adresat mai multe mesaje de sprijin comunitatii noastre si el insusi a promulgat legea care declara zilele sarbatoririi comunitatilor tatarilor si a rromilor din Romania", a mai spus Porcsalmi Bálint.

UDMR precizeaza ca Traian Basescu a cerut de doua ori increderea si voturile maghiarilor la alegerile prezidentiale, iar acum "jigneste profund aceasta comunitate”.

„Acum cativa ani Traian Basescu era de parere ca maghiarii din Romania au dreptul de a sarbatori ziua de 15 martie si a considerat ideile luptei pentru libertate ale maghiarilor formulate in timpul revolutiei pasoptiste ca fiind general valabile. Azi, el critica initiativa noastra de consacrare a acestei zile ca sarbatoare oficiala a maghiarilor din Romania si ii numeste ticalosi pe cei care au sprijinit in comisiile de specialitate din Senat acest proiect de lege”, a spus liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila.

Schimbul de replici a inceput dupa ce, sambata, presedintele PMP, Traian Basescu, le-a transmis liderilor UDMR ca ar fi potrivit sa nu intervina in lupta interna din PSD. In replica, presedintele UDMR Kelemen Hunor a precizat ca liderul PMP este un „om iresponsabil”, ca a "cersit" de doua ori voturile maghiarilor si ale secuilor si ca a "distrus" timp de 10 ani Romania. Traian Basescu a revenit cu declaratii si a spus, in replica, ca i-a „batut de i-a snopit, in ungurime, pe Adrian Nastase si pe Mircea Geoana”, insa nu cu ajutorul UDMR, despre care a afirmat ca incearca cu tenacitate sa maghiarizeze Ardealul.

"Nu am nimic cu minoritatea maghiara si nici macar cu UDMR pe care o respect pentru tenacitatea cu care incearca sa isi atinga obiectivele de maghiarizare a Ardealului. (…) Este adevarat. Si pe Adrian Nastase si pe Mircea Geoana i-am batut de i-am snopit in ungurime, dar nu datorita UDMR, ci datorita faptului ca am umblat mult in ungurime, ca am vorbit cu multi oameni si poate am facut pentru unguri cel putin in ceea ce priveste infrastructura mult mai mult decat UDMR”, a declarat presedintele PMP.

Traian Basescu a sustinut ca nu a „cersit” voturile ungurilor, reamintind ca in 2004 UDMR l-a sustinut pe Adrian Nastase, iar in 2008 pe Mircea Geoana.