"Raiul nu este un loc de basm si nici o gradina fermecata. Raiul este imbratisarea lui Dumnezeu. Iubirea infinita in care intram gratie lui Hristos care a murit pe Cruce pentru noi", a spus Papa Francisc in timpul audientei generale in care a reluat tema sperantei crestine.

Potrivit Sfantului parinte, in ceasul mortii, chiar daca nimeni nu isi aminteste de noi, "Iisus Hristos ne vine alaturi pentru a ne duce in cel mai frumos loc care exista".

