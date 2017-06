Raport DEVASTATOR pentru DNA si SRI: "Judecatorii au fost "TINTE" pentru ca NU au actionat in favoarea DNA"

David Clark, consultant politic american, sustine, intr-un raport prezentat in fata Comisiei pentru Securitate si Cooperare in Europa – US Comitetul Helsinki, ca Serviciul Roman de Informatii (SRI), "succesor al Securitatii comuniste, joaca un rol important in conducerea procurorilor anticoruptie".

Informatiile apar intr-un raport prezentat Comisiei US Helsinki , prezentat pe 14 iunie la Washington, scrie Gandul.info.

"Serviciul Roman de Informatii (SRI), succesor al Securitatii comuniste, joaca un rol important si, in mare masura, nedivulgat in conducerea procuraturilor anticoruptie. (..) SRI efectueaza in fiecare an 20 000 de interceptari telefonice in numele DNA, initiaza anchete DNA si, considera ca sistemul judiciar este un "camp tactic" al operatiunilor. Aceste activitati nu au fost examinate in mod adecvat, iar Guvernul a refuzat sa raspunda solicitarilor organizatiilor care reprezinta judecatorii romani de a investiga suspiciunile ca SRI a infiltrat serviciile judiciare si de urmarire penala", sustine Clark in raport.











David Clark da exemplu de anchete ale DNA din ultimii 12 ani care par "sa aiba o legatura clara cu evolutiile diferitelor partide politice", facand referire si la legatura cu celelalte puteri ale statului, in contextul implicarii politice in numirea sefilor de parchete din 2013. De asemenea, acesta precizeaza ca unitatea de parchet nu functionaeaza doar in interesul partidului aflat la putere, lasand sa se inteleaga ca in DNA sunt grupuri prin care diferiti politicieni isi afirma influenta.

Clark este autorul unui alt raport critic la adresa DNA. In raportul Henry Jackson Society, al carui autor este, se arata ca exista o ingrijorare din ce in ce mai mare ca serviciile romane de informatii sunt implicate pe ascuns in coordonarea unor activitati de urmarire anticoruptie si ca alaturi de DNA se presupune ca submineaza independenta judiciara, iar toate acestea au ca efect slabirea unor piloni ai statului de drept.