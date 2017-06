Raport Finante iesene: Firmele au tras teapa de 30 milioane de euro

DGRFP Iasi

Activitatea desfasurata de A.J.F.P. Iasi – Inspectie Fiscala in perioada ianuarie – mai 2017

l. Persoane juridice

Activitatea de inspectie fiscala a derulat actiuni de control in conformitate cu sarcinile transmise prin programele de activitate de catre ANAF - Directia Generala de Inspectie Fiscala. In vederea verificarii modului de evidentiere, calculare si plata a obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabili, precum si in vederea prevenirii, descoperirii si combaterii actelor si faptelor care au ca efect evaziunea fiscala, in perioada ianuarie – mai 2017, au fost efectuate 771 actiuni de control.

■ Selectia contribuabililor pentru inspectii fiscale generale s-a efectuat in urma unei analize de risc pe baza informatiilor detinute in bazele de date ale administratiilor financiare, care au avut in vedere aspecte cum sunt:

 TVA negativ fara optiune de rambursare;

 societati care au depasit plafonul legal de 65.000 EURO si nu au fost inregistrate ca platitoare de TVA;

 societati care utilizeaza forta de munca fara forme legale;

 societati care desfasoara tranzactii cu contribuabili inactivi;

 societati care inregistreaza diferente la achizitii intracomunitare;

 cifra de afaceri mare;

 debite restante fata de bugetul general consolidat;

 depunerea cu intarziere a declaratiilor fiscale;

 pierderi inregistrate in ultimii 5 ani fiscali;

 societati neverificate in ultimii cinci ani;

 domenii de activitate ce prezinta risc;

 in functie de informatiile comunicate de alte institutii ale statului, precum si ca urmare a unor cazuri de extindere a controalelor inopinate, a inspectiilor fiscale partiale sau ca urmare a unor sesizari.

■ In perioada ianuarie – mai 2017, organele de inspectie fiscala au aplicat 15 amenzi contraventionale in suma de 29 mii lei.

■ Cu ocazia inspectiilor fiscale efectuate in perioada ianuarie – mai 2017 s-au constatat abateri de la prevederile legale referitoare la calcularea, inregistrarea si virarea de catre contribuabili a obligatiilor la bugetul general consolidat al statului, fiind stabilite de catre organele de inspectie fiscala diferente constand in impozite, taxe si contributii sociale de aprox. 163.895,653 mii lei.

In aceasta perioada au fost intocmite 27 decizii de instituire a masurilor asiguratorii in valoare totala de 23.874,217 mii lei .

■ In perioada ianuarie – mai 2017 au fost inaintate sesizari penale organelor de urmarire si cercetare penala, pentru continuarea verificarilor si stabilirea persoanelor vinovate si a gradului de participare a acestora la infractiune, incheindu-se 43 procese verbale de control, valoarea totala a prejudiciului fiind de 142.818,913 mii lei.

Societatile pentru care au fost inaintate sesizari penale desfasoara activitate in urmatoarele domenii :

 intermedieri in comertul cu diverse produse ;

 comert cu ridicata nespecializat ;

 comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice ;

 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ;

 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;

 lucrari de instalatii sanitare de incalzire si aer conditionat ;

 comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii ;

 intretinere si reparare autovehicole ;

 restaurante, baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;

 activitati de alimentatie pentru evenimente ;

 comert cu ridicata a masinilor pentru industria textila.

Sesizarile penale au fost inaintate catre organele de cercetare penala urmare a savarsirii urmatoarelor fapte :

 sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare si fiscale prin nedeclarare sau declarare fictiva, ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare a persoanelor verificate ;

 nedeclararea TVA aferenta livrarilor de bunuri si servicii si a impozitului pe veniturile aferente ; TVA dedusa in baza unor facturi provenind de la firme inexistente, contribuabili radiati, contribuabili care nu functioneaza la sediul social declarat sau contribuabili tip ,,fantoma’’.

 societatea a depasit plafonul legal de 65.000 euro pentru inregistrarea ca platitor de TVA si s-a sustras de la efectuarea verificarilor ;

 inregistrarea in evidentele contabile a unor facturi care nu sunt recunoscute ca apartinand regimului special de catre administratorii societatilor mentionate ca fiind furnizori si nu reflecta tranzactii comerciale recunoscute de catre acestea.

II. Persoane fizice

Analizand rezultatele obtinute urmare a inspectiilor fiscale desfasurate la persoane fizice se constata ca in perioada ianuarie – mai 2017 au fost efectuate 90 actiuni de control, din care: 3 inspectie generala, 83 inspectii partiale si 4 controale inopinate, sumele suplimentare atrase la bugetul general consolidat al statului fiind de aprox. 1.624,737 mii lei, potrivit reprezentantilor DGRFP (Directia Generala Regionana a Finantelor Publice) Iasi.