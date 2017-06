Raportul IML in cazul lui Cristian Boureanu a fost facut public. Ce au decis medicii

Raportul IML in cazul lui Cristan Boureanu a fost facut public. Potrivit DC News, medicii legisti au concluzionat in acest raport ca fostul deputat, Cristian Boureanu, are nevoie de 25-30 de zile de ingrijiri medicale, dupa ce agentul rutier Ovidiu Andrei l-a agresat fizic pe acesta.

Rezultatul acestor investigatii medicale prinse intr-un raport preliminar vor ajunge pe masa procurorilor de la Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 care vor evalua situatia din punct de vedere juridic.

Radiografii ale craniului, ale danturii, seturi complete de analize si examinari minutioase ale fiecarei leziuni suferite au facut parte din investigatia medico-legala la care Cristian Boureanu a fost supus pe durata mai multor ore la IML.