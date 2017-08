Rasturnare de situatie dupa anuntul lui Mihai Tudose privind siguranta banilor depusi in bancile din Romania!

Premierul Mihai Tudose i-a avertizat pe romani ca nu stie cat de siguri sunt banii depusi in bancile cu pierderi. Cu toate acestea, potrivit declaratiei sale de avere, seful Guvernului nu are deschis niciun cont bancar, informeaza Economica.net.

In declaratia de avere a lui Tudose, publicata pe site-ul Guvernului, si completata pe 4 iulie, nu este mentionat niciun cont bancar, nici macar un cont curent in care sa isi incaseze salariul pe card. In documentul citat sunt mentionate doar apartamentul din Braila, doua autoturisme Mercedes si o colectie de timbre evaluata la 30.000 de euro.

Mihai Tudose a vorbit duminica despre siguranta banilor depusi in banci, in contextul in care Fiscul a inceput controale la banci.

"Au inceput controale peste tot, si va dau un exemplu cu bancile. Avem 36 de banci active, 18 sunt pe profit si 18 nu. Eu cred ca trebuie sa le ajutam (...) poate facem o fundatie sa le dam niste bani ca, inteleg ca ei au venit aici sa ne ajute, sa, nu stiu, sunt subsidiare ale Crucii Rosii sau, pur si simplu, au venit aici crezand ca toti suntem cu tricouri cu: fraierii nostri ! ANAF-ul a inceput controlul la doua dintre ele sa vada cum si ce se intampla. Eu va spun foarte sincer si-mi asum, o sa ajungem pana a la iesi public si a spune: domne', bancile astea nu au profit, de un an, de doi, de trei, de patru, nu stiu daca este foarte 'safe' sa va tineti economiile acolo. (...) Iertati-ma, e o banca, daca ea nu are profit, e pe pierdere, pai nu risca sa intre in faliment ?", a declarat premierul.

In replica, Banca Nationala a Romaniei a emis un comunicat de presa pentru a-i linistri pe romani.

"Din datele prezentate rezulta ca nu exista niciun motiv de ingrijorare cu privire la siguranta depozitelor populatiei si firmelor pastrate in bancile din Romania. Sectorul bancar din Romania este solid si lichid. La data de 30 iunie a.c., rata medie de solvabilitate se situa la 19,8%, fata de valoarea minima reglementata, inclusiv pe plan european, de 8%, si comparativ cu media europeana de 14%. Nicio banca din Romania nu are solvabilitatea sub pragul minim reglementat. Indicatorul de lichiditate (reprezentand raportul dintre activele lichide si pasivele pe termen scurt) este de 250,5%, peste nivelul minim reglementat de 100%", a transmis Banca Centrala.

