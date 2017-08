Rasturnare de situatie! Iata care au fost motivele separarii Mariei Constantin de Marcel Toader - FOTO

Maria Constantin si Marcel Toader s au despartit

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

siau ajuns la capatul casniciei, iar motivul rupturii pare a fi legat de strictetea cu care afaceristul isi tinea sotia, nicidecum defemeii, asa cum s-a speculat in presa in ultimele zile! Daca in urma cu cateva zile, zvonul separarii lui Marcel Toader de nevasta lui era considerat o gluma proasta, ei bine, acum, omul de afaceri a lasat sa se inteleaga ca, intr-adevar, drumul sau in viata va fi diferit de cel al cantaretei cu care s-a insurat in 2015! Totusi, daca mai existau persoane care nu credeau o iota din ce apare prin media, ieri, omul de afaceri a confirmat, in schimb, nu a vrut sa vorbeasca deloc despre motivele separarii!«Multi au spus in aceste zile ca Maria este de vina, ca ea ar fi fost cea infidela si, de aceea, s-a ajuns la o separare. Numai ca situatia pare a fi cu totul alta! Noi stim ca artista avea supararile ei in casnicie! Marcel era foarte strict cu ea! Isi dorea sa controleze totul in relatie, de la contractele femeii pana la programul pe care cantareata il avea, si, incet, incet, acest comportament al barbatul a inceput sa o deranjeze teribiil. Discutiile dintre ei s-au accentuat si, pana la urma, s-a ajuns sa se puna problema! Primul pas a fost acela de a sta separati, iar Maria chiar a plecat din apartamentul in care locuiau impreuna. Nici Marcel nu a putut ramane in locuinta in care s-a iubit cu nevasta lui, si, astfel, a ales sa se duca, pentru scurt timp, la Petrosani, sa se linisteasca! Poate, cine stie, in felul acesta, ei vor gandi mai limpede si nu se va ajunge la o ruptura definitiva», au dezvaluit persoane apropiate cuplului.